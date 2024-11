Cayetano Martínez de Irujo, de la mala relación de su familia: "Todo el mundo mira para otro lado y no se habla"

"En mi familia no se habla, somos como las familias británicas", lamenta Cayetano Martínez de Irujo, que habla de la tensión en su familia: "Todo el mundo mira para otro lado y no se habla nada".

"Es que en la vida hay que hablar para arreglar las cosas", destaca Cayetano Martínez de Irujo. Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo no ha acudido a la misa por los 10 años de la muerte de su madre, la Duquesa de Alba. "Fui al funeral de mi madre el año que murió, no me hace falta ir a misa para recordarla", afirma rotunda Eugenia Martínez de Irujo, que insiste: "Tengo a mi madre siempre en mi corazón, a mí las misas ni me van ni me vienen".