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Un trabajador de Oviedo recibe el alta médica y desaparece un mes antes de reincorporarse

El caso ha sido comentado en Aruser@s, donde Alba Sánchez califica la situación como "surrealista": la empresa no logra contactar con el trabajador mientras transcurre un mes desde su baja médica.

Un trabajador de Oviedo recibe el alta médica y desaparece un mes antes de reincorporarse

"Esto es surrealista", comienza diciendo la colaboradora Alba Sánchez, al narrar el curioso caso de un hombre español de Oviedo. Tras cogerse la baja médica, la empresa recibe al cabo de 10 días un mensaje de la Seguridad Social indicando que el trabajador hacía 3 días que ya había recibido el alta.

Sin embargo, el empleado no se presenta durante 17 días laborales, que en realidad suponen 28 días naturales, es decir, casi un mes. Mientras tanto, la empresa no deja de intentar contactar con él, sin éxito.

Finalmente, optan por enviarle un burofax en el que le dan nueve días para presentarse en el trabajo o al menos dar señales de vida. La respuesta del trabajador sorprendió: "Cuando recibió el burofax, dijo que había estado cuidando a su madre y no tenía el móvil consigo y no podía contestar", explica Alba Sánchez. La empresa, tras la larga ausencia, termina por despedirle.

"Con lo conectados que estamos hoy en día, si tú quieres puedes hacerlo", comenta entre risas Hans Arús desde el plató. Por su parte, Alba Gutiérrez añade sorprendida: "Tú tienes un alta del médico y sabes perfectamente cuándo tienes que volver a trabajar".

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