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El timo de la limpieza gratis: un sacristán acaba pagando 45.000 euros por los cálices de su iglesia

Alba Sánchez cuenta en Aruser@s el caso de un párroco de Italia que empezó a pagar al supuesto restaurador tras sentirse intimidado por su insistencia.

El timo de la limpieza gratis: un sacristán acaba pagando 45.000 euros por los cálices de su iglesia

Una oferta que parecía altruista terminó convirtiéndose en una factura de 45.000 euros. Ha ocurrido en Bràgemo, Italia, donde un sacristán aceptó que un supuesto restaurador limpiara gratis los cálices de su iglesia y acabó pagando miles de euros por el servicio.

"Resulta que recibe la oferta, en principio gratuita y altruista, de un presunto restaurador que le dice que le va a limpiar los cálices. La primera vez lo hace gratis, pero, cuando le sigue pidiendo objetos, de pronto le empieza a pedir 15.000 euros y 30.000 euros", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

Según relata la colaboradora, el párroco asegura que el hombre era tan insistente y acudía a verle cuando estaba solo en la sacristía que terminó sintiéndose "intimidado" y accedió a pagarle. Finalmente, "el banco alertó a la familia" del sacerdote al detectar que estaba entregando demasiado dinero. Tras denunciar lo ocurrido a la Policía, el supuesto restaurador se enfrenta ahora a cargos por acoso.

"Tuvo que ser una limpieza muy a fondo para que le cobre 45.000 euros", bromea Alfonso Arús, a lo que Alba Sánchez añade que el hombre justificaba el elevado coste alegando que utilizaba productos de gama alta para no dañar las piezas.

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