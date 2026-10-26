Los problemas de la princesa Leonor con los zapatos en los Premios Princesa de Asturias: "Necesitaba la ayuda de su abuela y de la infanta"

Tatiana Arús explica que los problemas de la princesa Leonor con los zapatos en los Premios Princesa de Asturias: "Estrenaba unos Carolina Herrera sin demasiado tacón, pero caminaba con dificultad".

Tatiana Arús enseña en este vídeo los momentos más destacados de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias 2026. Por ejemplo, cuando conocieron a Javi, un niño de ocho años que padece el síndrome de Nedamss, una enfermedad rara que afecta a algunas de sus funciones motoras.

Por otro lado, también saludaron a los asturianos que se reunieron en los alrededores del Teatro Campoamor, en Oviedo. Como una mujer que llevó a su bebé, al que la reina Letizia cogió e hizo carantoñas.

Por su parte, Alfonso Arús destaca que "la princesa Leonor tuvo algún inconveniente con los zapatos". Según explica Tatiana Arús en este vídeo, la heredera estrenaba unos zapatos de Carolina Herrera con los que, a pesar de no tener un excesivo tacón, caminaba con dificultad. "Veíamos como si tuviera algún problema, quizás porque se le resbalan y en algunas ocasiones necesitaba la ayuda de su abuela Sofía y de la infanta Sofía", explica la colaboradora de Aruser@s.

"Creo que se le salían", explica, por su lado, Angie Cárdenas en el vídeo principal de esta noticia.

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