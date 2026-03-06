Un tiktoker relata la desesperada búsqueda de su cartera durante cinco días en casa: "Estoy jugando al escondite y voy perdiendo"

Hay misterios sin resolver en la historia de la humanidad y luego están los objetos que desaparecen dentro de casa. Eso es lo que le ha ocurrido a un tiktoker que ha compartido en redes su particular odisea para encontrar la cartera.

Lo de los objetos perdidos en casa es más que un problema: es casi un fenómeno paranormal. ¿Por qué hay cosas que desaparecen durante días y luego aparecen justo donde ya habías mirado tres veces? Esa es la pregunta que se ha hecho el tiktoker Carlos Cruz después de pasarse varios días buscando su cartera por toda la casa sin éxito.

"He perdido la cartera en mi casa, y no te creas que es una pérdida momentánea. Llevo cuatro días indocumentado", cuenta entre risas. Pero lo peor, asegura, no es no tener la cartera: "Lo peor es que llevo cuatro días jugando al escondite, ¡y voy perdiendo!".

En su vídeo intenta incluso ponerse en la piel del objeto: "Si yo fuera una cartera, ¿dónde me escondería?". Pero ante la desesperación anza una oferta al público: "Si alguien me dice dónde buscarla y la encuentro ahí, le hago un Bizum de 50 euros".

En el plató de Aruser@s, la historia provoca más de una carcajada y también alguna confesión. "Me ha pasado con el móvil", reconoce Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús lanza una 'pullita': "Bueno...te pasa con todo".

