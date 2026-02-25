Un tiktoker intenta vender un coche de 13 años con dos agujeros de bala y 200 km

Un tiktoker pone a la venta su vehículo con bajo kilometraje, pero los compradores huyen al descubrir sus "marcas de guerra". "Yo no lo compraría, me da 'yuyu'", asegura Alfonso Arús.

Un tiktoker ha puesto a la venta un coche que tiene 13 años de antigüedad pero solo 200 kilómetros. A pesar de lo llamativo del bajo kilometraje, nadie se anima a comprarlo. La razón principal: el coche tiene dos agujeros de bala en su carrocería.

"Aquí tiene un tiro de bala y aquí otro, y el titular falleció por robo", comenta el creador de contenido, mostrando las "imperfecciones" en el exterior del vehículo.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos no pueden evitar soltar carcajadas ante la explicación. "Estaban robando el coche cuando el ladrón fue tiroteado y falleció en el robo", detalla Alba Sánchez.

"Yo no lo compraría, ¿un coche con dos agujeros de bala? ¡Me da un 'yuyu'!", comenta Alfonso Arús, a lo que Angie Cárdenas añade con humor: "Y no solo eso, puede causar confusión al ver que el coche vuelve a estar circulando".

