Un tiktoker estalla contra el estigma de ir solo a restaurantes: "¿Pobrecito? ¡De eso nada!"

Un español denuncia el juicio social al que se enfrenta cada vez que va solo a un restaurante, criticando las miradas "con lástima" que recibe: "¡Estoy comiendo sushi que me encanta y solo, está de puta madre!".

Un creador de contenido, '@n1spero' estalla en redes sociales tras denunciar el trato que recibe cada vez que decide ir solo a un restaurante. Según explica, siente que lo miran con "lástima" y lo juzgan por no estar acompañado.

"¿Vosotros sabéis el tercer grado al que me tengo que someter cada vez que voy a cenar sushi solo? ¿Será posible?", exclama el joven, quejándose al ver cómo en 2025 todavía parece extraño hacer planes en solitario: "¡Te miran raro todo el rato! Le he dicho que cenaba solo y se ha puesto a mirar toda la sala nerviosa por saber dónde meterme".

"Me miran como si fuera un pobrecito. ¡De pobrecito nada! Estoy comiendo sushi, que me encanta, ¡está de puta madre!", reivindica.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores respaldan su reflexión. Además, Angie Cárdenas, por su parte, ironiza sobre la contradicción de mucha gente: "A mí me hace gracia porque muchos van a comer en pareja y, en realidad, comen solos, ni se hablan!".

