Un español se sorprende porque en Japón las tapas de los yogures no se manchan. "Yo no sé vosotros y vosotras pero en España es deporte nacional chupar la tapa de los yogures porque viene manchada", explica el tiktoker, que añade que "aquí en Japón van 700 años por delante y no se mancha, es completamente impermeable".

"Yo no sé si van 700 años por delante o por detrás porque chupar la tapa es un placer", expone Alfonso Arús tras ver el vídeo principal de esta noticia. En cambio, Hans Arús no comparte la opinión del presentador y lo ve como algo negativo especialmente en la natillas.

"Es protocolariamente incorrecto chupar la tapa", declara rotundamente Angie Cárdenas. Comentario por el que se le echan encima los aruser@s que no están de acuerdo con ella. "Se abre el yogur, se tira el liquidillo y se chupa la tapa", afirma Alba Sánchez.