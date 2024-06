El creador de contenido '@alcanza_tu_meta' descubre cuál es el secreto de una creadora de contenido para conseguir viralizar todos sus vídeos. "Esta es Jenny Hoyos y tiene más de un billón de visualizaciones y más de 3.5 millones de seguidores con tan solo 18 años", cuenta el tiktoker, que expone que "después de analizar todos sus publicaciones más virales he encontrado la estrategia que utiliza en todos ellos: el gancho del problema + la solución". Lo que hace la creadora de contenido es contar un problema y explica cómo lo va a solucionar al principio. "Este gancho funciona super bien porque hace que quieras quedarte a ver el vídeo", afirma el hombre.

Hans Arús cuenta tras ver las imágenes que Mr Beast, uno de los youtubers más famosos, empieza los vídeos también presentando un problema. "Es que ya te da ese gancho y esa posible solución de lo que hay que hacer", expone Hans. Rocío Cano explica que en TikTok como mucho se consumen ocho segundos de vídeo y se pasa al siguiente, a no ser de que en ese tiempo consiga engancharte.

Por su parte, Alba Gutiérrez opina que la gente aguanta menos viendo las publicaciones. "Hay estudios que reflejan que son esos cinco segundos los que aguanta la gente viendo el vídeo antes de pasar", expone la tertuliana. Alfonso Arús equipara este problema al de las series. "Por eso me quejo de que algunas series en el primer capítulo no dan nada, y el que las ha visto te dice que esperes al capítulo 3", comenta el presentador, que tiene claro que "si en el primer capítulo no pasa nada, adiós, se acabó".