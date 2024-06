El creador de contenido, @soyferchofelix, ha subido un vídeo respondiendo a una tiktoker que dice que no entiende a las personas que hacen cola en el aeropuerto. "Si tienes que hacer fila, es posible que hayan sobrevendido el vuelo y a ti no te hayan dicho nada hasta el momento de abordar", explica el hombre.

El creador de contenido comenta que si pasa esto hay dos opciones. "Que no te dejen subir al vuelo o que te pasa como a mi. Había alguien sentado en mi asiento, me lo enseño y los dos teníamos el mismo asiento asignado", comienza exponiendo el tiktoker, que cuenta que sobrevendieron la clase económica, pero no habían hecho lo mismo con primera clase. "Al señor que había entrado antes que yo lo pasaron a primera clase, si yo hubiera hecho fila y estuviese antes que el señor, me hubiesen pasado a primera", declara.

"Tiene razón, no puedes despirtarte porque puede que haya overbooking o puede que hayan vendido duplicado tu asiento", manifiesta Alfonso Arús. Mientras que Angie Cárdenas comenta la frustración que provoca cuando venden por duplicado los asientos. Por su parte, Marc Redondo piensa que hay que entrar de los primeros para poder meter el equipaje. "Si no, te cogen la maleta ellos y después tienes que hacer cola y esperar a que salga por la cinta", declara el tertuliano. El conductor del programa tiene clara la moraleja de este vídeo. "Hay que entrar rapidito, aunque te mueras de calor porque no funciona el aire acondicionado "