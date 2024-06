Alfonso Arús ha traído al plató de Aruser@s el vídeo viral de la TikToker @cristinaccalvo, donde cuenta la desastrosa cita que tuvo con un actor español. Según sus palabras, una de las "más incomodas" de toda su vida."La historia se remonta hace poco más de un año, que de repente me escribe éste actor por Instagram y me quedé flipando".

Desde el minuto uno la joven cataloga el encuentro como un "completo desastre". Quedan para cenar en un restaurante de sushi de Madrid, un plato de comida que a la joven no le agrada, pero que acaba aceptando ya que el actor insiste mucho en ir. "No hay prisa, no viene nadie detrás", comenta la joven en el vídeo al contar cómo el actor comenzó a comer como un auténtico animal.

"Yo no he notado ningún tipo de química contigo, es evidente que no nos hemos gustado, vamos a terminar de cenar y ya esta", explica la tiktoker con cara de asombrada que le comentó el famoso. Cristina resume la cita confesando que fue "muy prepotente y borde". Y que, además, "vino feo, no tiene nada que ver a cómo sale en la tele".

Un 'storytime' que ha captado a todos los usuarios en redes pese a que la chica no haya desvelado ni nombre ni apellido, algo que a la tertuliana Patricia Benítez le ha parecido de poca valentía. "¡Dí el nombre!", han bromeado los tertulianos en plató.