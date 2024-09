La fortuna no le ha sonreído al usuario de X @5horas5. Al menos, no con su galleta de la suerte. "Ayuda", solicita en esta red social. "Lo que me salió en una de las galletas de la fortuna, ¿qué hago?", pregunta mientras enseña la foto con el papel que viene dentro de esta singular dulce.

"¡Auxilio! Estoy prisionero dentro de una fábrica de galletas de la fortuna", puede leerse en este mensaje en el que normalmente se nos dan predicciones para el futuro o mensajes de ánimo y buenos augurios. Nuestros amigos de Aruser@s se hacen eco de este tuit viral y se muestran preocupados. "Parece ser que no es la única persona que se ha encontrado este mensaje", informa Hans Arús.

A Alba Gutiérrez, esta situación le recuerda a otra, aún más estremecedora: "las pinzas de ropa que habían aparecido con etiquetas de gente pidiendo ayuda". Por su parte, Alfonso Arús recalca que le encantaría que, en un futuro, quien escriba estos mensajes sea Soy una pringada.