Víctimas mortales, huérfanos, denuncias... Alba Sánchez hace un recorrido por las alarmantes cifras que deja la violencia machista en el el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que se celebra este lunes 25 de noviembre.

La violencia machista tiene muchas formas de manifestarse pero las más habituales son la sexual y la física que lamentablemente, muchas veces acaba en asesinato.

Las víctimas mortales desde 2003 hasta 2019 en nuestro país son 1.027. En lo que llevamos de año, han sido 51 las mujeres asesinadas, 36 a manos de sus parejas o exparejas, dejando a 43 niños huérfanos.

En 2019 se han producido 40.495 denuncias, pero sólo 801 a cargo de las propias víctimas. La gran parte son de atestados policiales, en total 34.297.

¿Por qué las mujeres agredidas no denuncian? Un 44,60% de las víctimas creen que no tiene la suficiente importancia, un 21,08% no lo hacen por temor a represalias, y un 14,54% para que el entorno no se entere.

Lo que sí es significativo es cómo ha crecido el número de sentencias judiciales a esas agresiones. Este año se han condenado el 70% de los casos que han llegado a los juzgados.

Como soluciones para terminar contra la violencia machista, la ONU propone mejorar los protocolos de detención, aumentar la respuesta judicial y la red de apoyo. Y es que el 70% e las mujeres que denuncian y abandonan su hogar están en la calle por lo que es necesario ampliar esa red con albergues y atención a las mujeres.

