La buena acción de este taxista (que él mismo ha grabado y publicado en su cuenta de TikTok @jesule_fernandez) bien merece un huequecito en Aruser@s. En este vídeo, el hombre cuenta que una de sus clientas ha perdido una cartera en su vehículo con 600 euros en su interior. Él es consciente de que podría haberse quedado con todo el dinero y no avisar a la joven, pero prefiere hacer el bien.

"No cuelgo este vídeo por el aplauso, lo hago por la causa, para concienciar a la gente de que el dinero no lo es todo", asegura. Poco tiempo después su clienta aparece en pantalla, agradeciendo el gesto del conductor. "Me ha dado 50 euros", cuenta él después de que ella se marche.

"Si no me llega a dar los 50 euros, no pasa nada, porque Dios me lo va a pagar por otro lado", comenta. Lo que le queda a él "en la cabeza" es la "alegría" de saber que ha hecho "las cosas bien", concluye. En plató, aplauden el gesto del chico, pero Alfonso Arús tiene la ligera sospecha de que si el cliente que ha perdido hubiera sido hombre, su reacción no sería la misma.