"Me han pagado 10 veces más de lo que me tienen que pagar", dice un tanto agobiada esta joven española (@martaregistrada) que trabaja en Australia en este vídeo que no ha tardado en convertirse en viral. La chica descubrió al ver su cuenta que le habían pagado por 35 horas de trabajo, en lugar de por 3'5.

La cantidad asciende a 2.200 dólares. "Dicho en dólares suena un poco frío, pero si os digo un billete de ida y vuelta a España con souvenirs incluidos... pero no, no, Marta, ese dinero no es tuyo", termina hablando para sí misma. Por eso decidió decírselo a su jefe, que le agradeció mucho su sinceridad.

Pero, ¿por qué lo ha devuelto?, nos preguntamos muchos. "Es que ha leído en el horóscopo que el mismo día 9 (el día que cobró de más) ponía 'cuidado con el karma'", explica Hans Arús, que ha estudiado el vídeo de manera minuciosa.