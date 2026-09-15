Un novio se casa en vaqueros y zapatillas después de que una aerolínea pierda su traje de 1.000 euros

El novio había preparado un traje de 1.000 euros para el gran día, pero la aerolínea lo perdió durante el transbordo y no apareció hasta una semana después, cuando ya estaban de luna de miel.

Tantos meses de preparación para que, al final, un imprevisto dé al traste con el look nupcial. Es lo que le ocurrió a un novio francés que terminó casándose en vaqueros y zapatillas después de que una aerolínea perdiera el traje que llevaba en la maleta.

El hombre había comprado un traje valorado en 1.000 euros para el gran día, pero la prenda desapareció durante un transbordo. La aerolínea le aseguró que llegaría en el siguiente vuelo, pero la espera se alargó mucho más de lo previsto.

"Apareció la semana siguiente, cuando el hombre ya se había casado; de hecho, ya estaba de luna de miel", cuenta Alba Sánchez. "Es peor que le pierda el vestido a la chica", apunta Angie Cárdenas desde el plató de Aruser@s.

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