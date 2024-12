La tajante respuesta de Hiba Abouk cuando le preguntan si Antonio Revilla ya forma parte de su familia

Hiba Abouk ha acudido a los Premios Vanity Fair, que han premiado a Alejandro Sanz como Personaje del Año. Allí, la actriz ha hablado con los reporteros sobre cómo va a pasar la Navidad. "Voy a pasarla en familia", ha declarado la actriz, que ha sido preguntada por su viaje a París con su nuevo novio, Antonio Revilla, expareja de la influencer Laura Matamoros.

"Has dicho que vas a pasarlas vacaciones en familia, ¿Antonio ya forma parte de la familia?", ha preguntado una reportera a la actriz, que ha respondido tajante: "No, hombre, no". Sin embargo, Hiba Abouk ha declarado que en su viaje con el empresario y los hijos de ambos a la capital francesa ha ido "todo muy bien".