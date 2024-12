Hiba Abouk y Antonio Revilla publican su primera foto juntos en París

Hiba Abouk ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram en la que reafirmaría su relación con Antonio Revilla. Y es que después del lío amoroso que sufrieran tras vincular al empresario de nuevo con su exnovia, Laura Matamoros, y hasta con la presentadora Patricia Conde, parece que la actriz continúa con su relación.

En la imagen, que puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, aparece el ojo de Hiba Abouk, pero no solo eso, sino que también se puede observar el reflejo de Antonio Revilla. Además, la actriz ha compartido la imagen con el siguiente texto: "Se fue noviembre de 2024. El mes fundacional. Los que me conocen saben de lo que hablo. Gracias a toda la gente que me quiere por haberme acompañado. Os adoro".

Por último, la actriz firma la fotografía a la cuenta de su chico: @antoniorevilla88. Según explica Tatiana Arús en el vídeo, "están pasando unos días familiares con sus hijos en París".