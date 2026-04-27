Sydney Sweeney presenta su colección de ropa interior vaquera con sujetadores colgando del techo y billetes con su cara

Sydney Sweeney ha presentado su nueva colección de ropa interior de inspiración vaquera con una fiesta de estética vaquera en la que cantó e incluso había billetes con su cara y sujetadores colgando del techo.

Sydney Sweeney ha presentado su nueva colección de ropa interior. Y es que la conocida actriz ahora ha diseñado ropa de inspiración vaquera. Según explica Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, el pack de tres cuesta 99 dólares: "Me parece un poco caro, pero si os gusta, lo tenéis disponible en la página web". Durante la presentación organizó una fiesta de estética vaquera en la que cantó e incluso había billetes con su cara y sujetadores colgando del techo.

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