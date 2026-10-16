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El rey Felipe disfruta de una cena con amigos en Madrid en la Taberna del Alabardero

El rey Felipe ha sido visto disfrutando junto a unos amigos de una cena en la Taberna del Alabardero, junto al Teatro Real.

El rey Felipe disfruta de una cena con amigos en Madrid en la Taberna del Alabardero

El rey Felipe ha disfrutado de una cena con amigos en Madrid tras unos días de eventos, como el Día de la Hispanidad, su viaje a Finlandia o su visita a Ceuta y Melilla. El rey ha acudido a la Taberna del Alabardero, un restaurante histórico situado junto al Teatro Real, que, como destaca Tatiana Arús "tiene más 50 años de antigüedad".

Además, la colaboradora explica en el vídeo principal de esta noticia que tiene cocina tradicional en la que elaboran platos como croquetas de jamón ibérico, gambones al ajillo o crujientes de torrezno, "que al rey Felipe le encantan".

Por su parte, el rey emérito ha regresado a España para las regatas de octubre que se celebrarán en la ría de Pontevedra.

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