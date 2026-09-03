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Festival de Venecia

Blanca Suárez, Clara Galle, Carlos Sainz con Rebecca Donaldson.... los españoles triunfan en la alfombra roja de Venecia

Tatiana Arús enseña en este vídeo de Aruser@s los mejores looks de los famosos españoles en el Festival de Venecia. Desde Blanca Suárez a Carlos Sainz, que acudió con su pareja, la modelo Rebecca Donaldson.

Blanco Suárez, Clara Galle, Carlos Sainz con Rebecca Donaldson.... los españoles triunfan en la alfombra roja de Venecia

Tatiana Arús enseña en este vídeo los mejores looks de la alfombra roja en la primera jornada del Festival de Venecia, donde han acudido famosas como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima. Además, muchos españoles han pasado por la alfombra roja. Es el caso de Blanca Suárez, Eugenia Silva con Miguel Ángel Silvestre, Carla Galle o Carlos Sainz con su pareja, la modelo Rebecca Donaldson. "Sainz debut como embajador de Armani", explica Tatiana Arús en este vídeo, donde Alfonso Arús se sincera tras verle el look: "Cuando veo a un hombre con esmoquin blanco y patrón negro estoy tentado a pedirle un café".

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