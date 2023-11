La chica que protagoniza este vídeo viral (@mariareushuang) se lo pasó de muerte en su fiesta de Halloween disfrazada de bruja y pintada enteramente de verde. El problema y el verdadero terror llegó cuando iba a desmaquillarse.

"Estoy a punto de tener un ataque porque estaba limpiando la brocha con la que me he pintado todo el cuerpo de verde y no se ha ido la pintura, los dedos se me han quedado amarillos. Estoy así porque supuestamente, la pintura se iba con agua", dice un tanto angustiada ante la cámara.

"Como se me quede la cara como un Simpson..." Llegado el momento de la verdad, sus peores sospechas se vieron cumplidas. Al pasarse el algodón con agua en la frente, el color que se queda es prácticamente amarillo pollo.

La parte positiva es que como esa noche también tenía que salir de fiesta, aprovechó su mala experiencia con el maquillaje para disfrazarse de Marge Simpson.