Mary de Dinamarca ha sido atropellada en Groenlandia donde se encontraba de visita oficial. Una persona viajaba en una moto cuando de repente se topa con la reina de Dinamarca, que es arrollada. La acción llama mucho la atención porque con toda la seguridad que hay, la moto llega a colisionar contra la reina.

"A mí lo que me sorprende es que los guardias de seguridad no se hayan percatado o no hayan intentado protegerla", comenta Tatiana Arús, que confirma que todo ha quedado en un susto y que la Mary de Dinamarca se encuentra bien.