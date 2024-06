Jennifer Lopez ha vuelto a lucir su alianza con Ben Affleck tras aparecer conjuntamente en público por el final del curso de los hijos del actor con Jennifer Garner, quien también ha acudido junto a su madre. "¿Estás segura de que es Jennifer Lopez?", pregunta Alfonso Arús a Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde el presentador se sorprende de la imagen de la cantante al aparecer en el evento.

Sin embargo, la artista no es lo que más llama la atención en el plató, sino la aparición de Ben Affleck. Y es que el actor aparece muy cambiado en estas últimas imágenes. "Si me dices que es Ben Affleck cojo la puerta y me voy", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús bromea sobre que cree que "han cogido a los dobles de los dos". "Pues el de Ben estaba de rebajas porque como doble es lamentable", destaca la colaboradora al presentador, que insiste en que "es más lamentable si es el auténtico" Ben Affleck.

"Imagino que se ha hecho algún retoque", explica Tatiana Arús, que da más detalles sobre cómo ha sido este reencuentro del matrimonio en plena crisis sentimental. "Es que no es Jennifer Lopez", insiste, por su parte, Alfonso Arús, que sigue viviendo la foto de la artista y dudando de que sea ella de verdad. "Actualmente residen en viviendas separadas", detalla la colaboradora en el vídeo principal de esta noticia., donde explica que "Jennifer fue a visitar a Ben Affleck y él hizo lo mismo, fue a la mansión de 55 millones, estuvo un rato con Jennifer y se volvió a marchar".