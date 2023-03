Orestes Barbero, el concursante de Pasapalabra que plantó cara durante 197 programas con el ganador del bote, Rafa Castaño, rompió su silencio el pasado domingo para asegurar que, en contra de lo que apuntaban diversos medios, se encuentra perfectamente. Para ello, se valió de un hilo de Twitter en el que criticó la actitud de cierto tipo de prensa.

"Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Lama, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable, satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando para más inri una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait", lamentó el concursante, quien además afirmó que esperaba que los medios tuvieran "la decencia de corregirse".

Tal y como podemos ver en este vídeo de Aruse@s, que recoge un fragmento del programa Espejo Público de Antena 3, Susanna Griso ha respondido a estas declaraciones de Orestes. "Si él no quiere que estemos hablando y que se esté especulando con su estado de ánimo, pues que hubiese concedido una entrevista con total normalidad (...) ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tienes que esconder?", se pregunta la presentadora del programa.

Los aruser@s, por su parte, no entienden que Orestes tenga obligación alguna de hablar con los medios. "Para mí, tampoco es criticable si no quiere conceder entrevistas", comenta María Moya, algo con lo que está muy de acuerdo Alfonso Arús. "Lo del '¿qué tienes que esconder' me parece subir un escalón. No tiene que esconder nada, simplemente, no le gusta hablar a los medios y punto", opina Andrés Guerra.