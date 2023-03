"Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones", escribe Orestes Barbero en su cuenta de Twitter. El concursante de Pasapalabra había permanecido en silencio desde el pasado 16 de marzo, cuando se conoció la noticia de que su rival, Rafa Castaño, era quien había conseguido hacerse con el bote del programa.

"Tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine, replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con mis planes, obligaciones y seres queridos irrepetibles", explica.

Sin embargo, el jugador del concurso de Antena 3 ha decidido romper su silencio para zanjar ciertos rumores que últimamente han surgido a raíz de unas declaraciones del Luis de Lama (también exconcursante) en Espejo Público. Para Orestes es "absolutamente lamentable" que, en lugar de respetar su derecho a no dar declaraciones, se hayan tergiversado "una frases sueltas" de la entrevista, "colándolas como información de primera mano". "Una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait", define el concursante.

"Espero que los medios que, ya sea consciente o inocentemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse", concluye Orestes.