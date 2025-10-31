La sorpresa de una tiktoker al acudir "en modo invierno" a la playa y estar "a reventar": "¡No meto un pie ni aunque me paguen!"

Estela, una creadora de contenido, ha visitado una de las playas más concurridas de Mallorca, esperando encontrarla vacía, y ha terminado grabando una escena que parecía sacada de agosto.

En Mallorca parece que siguen en verano; es lo que ha demostrado Estela, una tiktoker que ha ido a la playa con su jersey y su mantita para disfrutar de un momento de paz y unas maravillosas vistas al mar cuando, de pronto, lo ha encontrado repleto de bañistas.

"He pensado en venir a una playa que no se puede ni pisar en verano, ahora que estamos ya en modo invierno, ¡que vengo 'tapaica'!", comienza diciendo la joven a sus seguidores desde su cuenta '@estelaprivas', que pasa a mostrar cómo no cabe ni un alfiler en la arena: "¡Está a reventar!".

"¿La gente bañándose? ¡No meto un pie ahí ni aunque me paguen!", alucina la joven.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús respeta que la joven no quiera darse un chapuzón, pero asegura que "la temperatura todavía es agradable". Según explica Marc Redondo, meteorólogo del programa, "la temperatura del mar tarda mucho en friarse". "Semanas o meses, y además, en España, si coges en octubre días buenos, el sol todavía calienta".

