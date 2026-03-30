La sorpresa de un hombre al borrar un correo pensando que era una estafa y había ganado 30 millones de euros

Un simple error casi le cuesta 30 millones de euros a un hombre en Australia. Pensó que el correo que recibió era spam, pero en realidad era su premio de un 'rasca y gana'.

Un australiano recibió un correo que decía: "¡Enhorabuena, has ganado 33 millones!". Pero pensó que era "una estafa" y lo borró. Todo por un 'rasca y gana' que había comprado por apenas tres euros.

"Se pensó que era una estafa, algo que creeríamos todos. Volvió a recibir el mail varias veces y al final recordó que había jugado al 'rasca y gana'. ¡Y comprobó que realmente había ganado el premio!", explica la colaboradora Alba Sánchez en Aruser@s.

La moraleja, según Alba: "Antes de borrar un mail pensando que es spam, comprobad si habéis jugado o no a algo". "La parte buena de esto es que le llegaron a reenviar el mail varias veces. Si no, se habría quedado sin 30 millones", añade Alfonso Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo los colaboradores debaten sobre lo peligroso que puede ser marcar algunos correos como spam, y la importancia de no borrar mensajes sin mirar bien.