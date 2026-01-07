Alfonso Arús cargar contra la idílica imagen de los australianos: "Son los italianos de antes, ¡odiosos!"

Tras analizar el viral de un español afincado en Australia que ha contado cómo es su exigente día a día trabajando en una granja de algodón y cuánto dinero gana, el plató de Aruser@s ha cargado contra el "mito australiano".

"Me dan mucha rabia los australianos porque nos venden un mundo feliz: todos los hombres son guapos, todos hacen surf, ganan mucho dinero, van descalzos, la vida es cómoda...", critica Alfonso Arús, tras ver el viral del español afincado en Australia que explica su rutina laboral en una granja de algodón y cuánto dinero gana.

"En España eres del montón y cuando te vas allí eres como este", bromea por su parte Rocío Cano. Para el presentador del programa "se creen superior al resto de los mortales" poniendo como ejemplo la reciente prohibición del uso de redes sociales entre menores. Según cuenta el presentador, la medida no ha tenido el efecto esperado: "Los niños han troleado absolutamente todo y los adolescentes se han saltado el bloqueo". "Los australianos de ahora son los italianos de antes, ¡son odiosos!", zanja entre risas Alfonso Arús.

