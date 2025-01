La sorpresa de una mujer al llevarse 250.000 dólares en un 'rasca y gana': así lo celebra con todos en la gasolinera

Alfonso Arús muestra en el plató el viral de la mujer estadounidense que gana, por sorpresa, un 'rasca y gana' de 250.000 dólares. La señora, que entra a la gasolinera para probar un poco de suerte no esperaba, ni en sus mejores sueños, lo que iba a ocurrir. Las cámaras de seguridad de la gasolinera en Fort Mill, Carolina del Sur, captaron el momento.

Tras rascar la papeleta se gira y comienza a mirar a todos los que la acompañan en ese momento en la gasolinera, sin poder parar de dar saltos de alegría. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la reacción de la afortunada: su cara de asombro lo dice todo.

"Debido a la efusividad lo celebra con todas las personas que está en el establecimiento", señala el presentador del programa mientras vemos el vídeo. "A mí me pasa eso, cojo y me callo, por si me roban el boleto", asegura Angie Cárdenas. "Me encanta que la señora abrace a los anónimos", comenta María Moya. "Es el Doña Manolita de allí", bromea Alfonso Arús.