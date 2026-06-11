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El sorprendente "truco" doméstico que combina entretenimiento infantil y limpieza del hogar

En Aruser@s han descubierto una peculiar idea doméstica que combina entretenimiento infantil y limpieza del hogar: enganchar un carrito de bebé a un robot aspirador.

El sorprendente "truco" doméstico que combina entretenimiento infantil y limpieza del hogar

En Aruser@s han presentado una nueva "solución doméstica" que promete dos beneficios en uno: mantener entretenido al bebé mientras la casa se limpia sola. La idea consiste en atar el carrito del pequeño a un robot aspirador para que este lo vaya desplazando por la vivienda. "Al menos está entretenido y se va paseando por la casa", ha comentado Hans Arús entre risas al ver las imágenes.

"A este niño le auguro un mal viaje", ha comentado Alfonso Arús, anticipando los inevitables choques del dispositivo con esquinas, muebles y cualquier obstáculo doméstico.

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