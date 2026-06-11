Alfonso Arús, decepcionado con el estudio que relaciona los signos del zodiaco con emojis: "Menos mal que soy ascendente Leo"

Tras mostrarse escéptico con un estudio que vinculaba la fecha de nacimiento con el sabor de helado favorito, Alfonso Arús vuelve a cuestionar otra curiosa teoría: la que asigna un emoji a cada signo del zodiaco en función de su personalidad.

Los estudios virales siguen dando que hablar en el plató de Aruser@s. Después de analizar una investigación que relacionaba la fecha de nacimiento con las preferencias por determinados sabores de helado, Alfonso Arús pone en duda una nueva teoría que tampoco ha terminado de convencerle.

En esta ocasión, el estudio establece una relación entre los signos del zodiaco y distintos emojis, asignando a cada horóscopo un emoticono en función de los rasgos de personalidad. Así, Leo estaría representado por el emoji con gafas de sol, Libra por el de un beso, Cáncer por una cara emocionada o Piscis por un emoticono dormido. "No te lo compro", reacciona de entrada Alfonso Arús.

"Paula y Arthur, que son Aries, tienen este emoticono porque tienen mucho carácter y la mecha corta. Géminis, Alfonso Arús y Marc Llobet, este emoji porque siempre estáis pensando en mil cosas a la vez y tenéis la mente inquieta. Leo, Tatiana, porque eres muy protagonista y segura de ti misma. Capricornio, Hans y Marc Redondo, personas serias y disciplinadas. Escorpio, Rocío y Eli, sois intensas, magnéticas y misteriosas", detalla Alba Sánchez.

"¿De verdad me ha tocado este emoji? Suerte que tengo ascendente Leo, me gusta más ese emoji", bromea Alfonso Arús, provocando las risas de sus compañeros.

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