Sobre un escorpión y cantando con Tini Stoessel: María Becerra hace historia en su concierto 360 en Buenos Aires

María Becerra ha sorprendido en su concierto en Buenos Aires, donde apareció sobrevolando el estadio en una especie de escorpión.

Tatiana Arús enseña en este vídeo los momentos más destacados del concierto de María Becerra en Buenos Aires, Argentina. Y es que la cantante argentina ha hecho historia con un espectacular concierto 360º, que consiste en posicionarse en el centro del escenario.

"En apenas tres horas agotó las más de 85.000 localidades", explica Tatiana Arús, que destaca que María Becerra es la primera artista en hacer un show 360º. "Además, sorprendió mucho porque en los primeros momentos apareció sobrevolando el estadio en una especie de escorpión", detalla Tatiana Arús.

Por último, Pampita y Tini Stoessel sorprendieron al aparecer en el show de María Becerra. Mientras la primera lo hizo desfilando sorbe el escenario, Stoessel cantó 'Miénteme' con Becerra.