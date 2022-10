"Muchas veces se me acerca gente que me dice que se parece a mí y yo no lo veo. Pero esta vez, sí", dice María Castro en un divertido vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que presenta a su doble, que, tal y como señalan los colaboradores de Aruser@s, comparte un gran parecido físico con la actriz.

Pero aquí no acaban las coincidencias. Ella se llama Ana, tiene 37 años (María tiene 40) y ambas han estudiado para ser profesoras de educación física.

"Hay hermanos que se parecen menos", comenta asombrada Angie Cárdenas. "Luego le habrá preguntado a sus padres si le tienen que contar algo", bromea María Moya.