La señora que no entiende al estudiante de intercambio se vuelve a viralizar. El joven está en la terraza con ella e intenta decirle que necesita poner la lavadora, pero no consigue que lo entienda. El universitario no sabe cómo decir lavadora y comienza a hacer gestos circulares como de centrifugado y ruidos. El joven comienza a señalar hacia abajo y decir aquí, pero la anciana no le entiende. "¿Hacer balconing?", le pregunta.

El chico vuelve a repetir los gestos y la señora cree entender lo que quiere decir. "Aaah helicoptero", responde la señora que cree acertar, que cuando ve que no lo consigue se cansa y le dice que se va, que no le entiende. "¿Para qué va a necesitar un helicóptero?", se pregunta Alfonso Arús. Hans expone que el primer vídeo de ambos fue bien, porque ella acertó que quería mantequilla, pero fue el joven quién no la entendió, pero esta vez la mujer se queda muy lejos de acertar.

"Dice 'balconing' como animando a que se lance si él quiere", destaca entre risas Angie Cárdenas. Tatiana Arús sale en defensa de la anciana porque está rápida de mente diciendo palabras para intentar acertar que le quiere decir.