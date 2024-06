Un estudiante de intercambio está viviendo con una familia de Barcelona. El joven no sabe mucho castellano e intenta decirle a la señora que quiere mantequilla. El chico comienza diciéndole a la señora 'butter' pero ella no entiende inglés. "Que yo no sé qué es", le responde la mujer después de volver a escuchar la palabra inglesa.

El joven pasa a intentar que le entiendan a través de la mímica y hace el gesto de untar mantequilla, mientras dice "pan con...". "Mantequilla", le responde la señora, pero él piensa que esa no es la palabra que quiere decir y sigue intentándolo haciendo gestos. "Muy bueno, muy bueno, comételo", termina diciéndole la señora que se va porque se rinde.

"Lo mejor de todo es que ella acierta porque dice mantequilla, solo que él no sabe lo que es", destaca Hans Arús, mientras que Alfonso Arús ve un problema en que ninguno conoce el idioma del otro entonces da igual que acierten palabras. "¿No es más fácil recurrir al teléfono móvil y buscar una foto o la traducción?", se pregunta Tatiana Arús, a lo que el presentador destaca que ahora los móviles traducen al instante.