Seis meses sin hablarle a su hijo y le escribe para pedirle que le devuelva el bizum que le ha hecho por error

"Es un rata"

En el plató de Aruser@s hay división de opiniones: ¿el padre es un rata o se ha inventado esta excusa del bizum para hablar de nuevo con su hijo? Juzgad vosotros mismos.

El pobre @jorgelingote, autor de este tuit que recoge Aruser@s y protagonista de esta triste historia, se ha hecho viral gracias al WhatsApp que le ha mandado su padre después de seis meses sin hablarle.

"Perdona, hijo, te he hecho un bizum de 50 euros por equivocación, era para otra persona", comienza diciéndole este señor. "¿Qué tal está todo?", le pregunta en un segundo mensaje.

Cuando pasan dos minutos, el hombre vuelve a escribir: "Cuando puedas hazme bizum de vuelta. Gracias".

En el plató del programa de laSexta, las palabras de este padre provocan conmoción. "Yo no sé si soy muy inocente o qué, pero yo creo que el padre lo ha hecho para romper el hielo", opina Angie Cárdenas. "Yo juraría que el padre es un rata", comenta Alfonso Arús.

