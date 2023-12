Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s "el vídeo de Saúl Ortiz dándole al viral de Sergio Ramos y Pilar Rubio" poniendo el árbol de Navidad. Y es que en plenos rumores de ruptura, la pareja ha compartido en Instagram un vídeo con sus hijos decorando su casa para las fiestas. "Esto es una patraña, no dice nada, no se lo cree nadie y tampoco sabemos si es de este año", destaca el reportero, que manda un mensaje a la pareja. "No subáis vídeos de mamarracho y contestad a los periodistas y se acabó".

Además, Saúl Ortiz también ha lanzado un zasca a Fran Rivera en el programa 'Estando Contigo'. "Yo trabajé durante dos años frente a frente en un programa de otra cadena e, hijo mío, solo le faltaba escupirme cuando me veía", ha destacado Saúl Ortiz, que eso sí, ha asegurado que aun así, tenían buena relación.