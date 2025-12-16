Rosana desvela en este vídeo el chiste que le hizo al rey Felipe por el que la seguridad se alarmó

Rosana ha cantado junto a Ana Guerra su mítico tema 'A fuego Lento' en Starlite Madrid, donde otros famosos como Pablo Alborán y Vanessa Martín también han actuado.

Billboard ha elegido Starlight Madrid para celebrar, por primera vez, en España los Billboard No 1S. Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo varias de las actuaciones más destacadas, como la de Rosana cantando su mítico tema 'A fuego lento' junto a Ana Guerra o Ana Mena, quien brilló en el escenario con sus temas, 'Música ligera' o 'Quiero decirte'.

Además, Vanessa Martín y Pablo Alborán tampoco faltaron a la cita, donde interpretaron sobre su escenario sus conocidas canciones. "Pablo Alborán fue una de las primeras sorpresas de la noche al cantar junto a Carla Morrison", destaca Tatiana Arús en el plató, donde la colaboradora también enseña el vídeo de Rosana desvelando el chiste que le contó al rey Felipe.

"Era príncipe y se agachó para reírse y toda la seguridad se puso en alerta y les tuve que decir 'tranquilos, que le he contado un chiste'", explica la artista en el vídeo, donde desvela cuál fue el chiste.

