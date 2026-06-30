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No, no puedes maquillarte al volante ni besarte o discutir con el copiloto: las multas de la DGT que dejan atónitos a los aruser@s

Las nuevas normas de la DGT llegan hasta Aruser@s para dejar atónitos al presentador y a sus colaboradores. Y es que, según apunta Alba Sánchez, no se puede discutir, besarse o maquillarse mientras se está al volante.

No, no puedes maquillarte al volante ni besarte o discutir con el copiloto: las multas de la DGT que dejan atónitos a los aruser@s

Discutir, besarse, maquillarse, morderse las uñas, llevar la música demasiado alta, sacar el brazo por la ventanilla o colocar los pies en el salpicadero. Las nuevas normas de la DGT prohíben, bajo riesgo de multa, realizar cualquiera de estas actividades mientras se conduce un coche y en Aruser@s están alucinando con algunas de ellas. Porque, ¿cómo se hace eso de aguantar una discusión mientras se va al volante?

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