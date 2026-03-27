Rosalía comparte una foto en la ambulancia con una vía tras suspender su concierto por una intoxicación

Tras cancelar su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria, Rosalía ha compartido una imagen en la ambulancia con una vía puesta mientras sonríe y hace la señal de 'ok' con la mano para tranquilizar a sus fans.

Rosalía tuvo que suspender su concierto en el Unipol Forum de Milán, dentro de su gira 'Lux Tour', pocos minutos después de comenzar su recital debido a una intoxicación alimentaria. Así lo confirmó la propia artista sobre el escenario en este vídeo: "Tuve algo como una intoxicación alimentaria muy grave. He intentado seguir con el show hasta el final, pero estoy realmente mal", explicó Rosalía a los asistentes al concierto.

Ahora, la joven artista catalana ha compartido en sus redes sociales una imagen en la que aparece en la camilla de una ambulancia con la vía puesta. Sin embargo, para tranquilizar a sus fans Rosalía mira a cámara sonriente y hace la señal de que está bien con la mano. Además, la cantante ha escrito que ya se encuentra mucho mejor.

"Es obvio que Rosalía no estaba para cantar, pero sigo pensando que a menudo se atribuye a una intoxicación lo que, simplemente, es un virus intestinal", destaca Alfonso Arús, que afirma que "este tipo de virus te deja doblao": "Ya es casualidad que tanta gente se intoxique y más Rosalía, que va a restaurantes de lujo".

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