Alfonso Arús, impresionado con la joven de 23 años que construye su propia casa: "Aprendió todo de su padre albañil"

Una joven de 23 años conocida en redes como '@construyendocongigi', se ha hecho viral por construir su propia casa con sus propias manos. Hija de albañil y apasionada de la construcción desde pequeña, comparte en redes todo el proceso.

Guisela, una joven de 23 años conocida en redes sociales como '@construyendocongigi', se ha convertido en todo un fenómeno viral tras mostrar cómo está construyendo su propia casa con sus propias manos. Su padre, albañil de profesión, le enseñó desde pequeña todo lo necesario para desenvolverse en el mundo de la construcción y, ahora, ella está poniendo en práctica esos conocimientos para levantar su futuro hogar paso a paso.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo ha diseñado los espacios de la vivienda y cómo ha ido realizando las instalaciones de luz y agua, además de levantar paredes y colocar techos. "Lo habrá hecho con muchísimo amor, pero necesitará el certificado de alguien que valide la obra, ¿no?", comenta Alfonso Arús. "Te pones a pensar que yo tenía que hacer un volcán para clase y veo esto, ¡vaya movida!", compara entre risas la colaboradora Rocio Cano.

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