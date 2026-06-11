Ronaldinho saca disco con Kiko Rivera y Pitbull: así suenan sus nuevos temas

Ronaldinho ha lanzado el disco 'Camisa 10' en el que colaboran hasta 40 artistas, entre los que se encuentran Pitbull y Kiko Rivera, con la canción 'Ahora sí'.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s dos nuevos estrenos musicales. Por una parte, Verónica Romero, exconcursante de Operación Triunfo, y King África "han lanzado el temazo 'Agua pa'l calor', una canción que a Tatiana Arús le suena "a Caribe Mix". "¿Me estás diciendo que te ha sorprendido este crossover y no el de Kiko Rivera con Ronaldinho?", pregunta Tatiana Arús, que enseña este sorprendente dúo en el vídeo principal de esta noticia. Se trata del tema 'Ahora sí', del álbum del exfutbolista 'Camisa 10', en el que participan más de 40 artistas como Pitbull o Juan Magán.

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