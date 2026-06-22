Rompe las ruedas de su maleta en el aeropuerto para no pagarle 70 euros a Ryanair y se hace viral

El hombre que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se ha convertido en un héroe de la clase trabajadora con este gesto tan útil como simbólico.

A pesar de ser diminuta, su maleta no cabe en los cajones con las medidas que Ryanair permite para el equipaje de mano. Por eso, el hombre que protagoniza el vídeo viral que recoge Aruser@s, ha tomado una decisión drástica: arrancar las ruedas en pleno aeropuerto. Un gesto tan útil como simbólico que los allí presentes celebran como una victoria y que ha dado la vuelta al mundo gracias a la magia de internet.

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