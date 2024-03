Durante tres días, Anan Ambani y Radhika Merchant han celebrado su fiesta de preboda en la India con invitados de lujo y a la altura de este auténtico acontecimiento. Ivanka Trump, Marck Zuckerberg, Hillary Clinton, Bill Gates, entre otras personalidades, asistieron al espectáculo de luces, drones y elefantes que contó además como plato estrella con un concierto de Rihanna, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

La artista de Barbados, que no ofrecía un show desde 2016, actuó para 1.200 personas por nada más y nada menos que 9 millones de dólares. 17 temas formaron parte de su repertorio. Para Alfonso Arús es más que entendible que alguien con esa solvencia económica fiche a Rihanna como un capricho. "Es multimillonario, puede gastarse la pasta en lo que quiera. Ahora, el desfile de elefantes, el desfile de tigres y cambiarse de reloj cada hora solo para alardear...", comenta el presentador.

"Pero, ¿no trae mala suerte si te casas el 12 de julio hacer la fiesta ahora? Me parece que pueden pasar muchas cosas", reflexiona Angie Cárdenas. Y eso que todavía no ha visto el espectáculo de drones. Además de comparar a Anan Ambani con Ibai por su parecido físico, el jefe no puede evitar acordarse también de Demis Roussos.