Ricky Edit, contra los Premios de Dulceida: "No los cuento porque estamos hablando de talento"

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca que Ricky Edit ha lanzado a los premios de Dulceida" en los 'Army Awards 2025', también conocidos como los "Antipremios".

"Por cierto, ahora que lo pienso, me he equivocado, creo que Dulceida tiene unos premios, pero no los cuento porque estamos hablando de talento, valores y creatividad, no de invitar a 40 colegas pijos y darles un trofeo para que suban un storie con tus sponsors", critica Ricky Edit.

Al escucharle, Tatiana Arús alucina en el plató de Aruser@s: "En menos de un minuto se ha cargado los premios de Dulceida".