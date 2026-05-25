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Richard Gere desvela la riña de Alejandra Gere por su "español mexicano": "¡No es carro, es coche!"

Alejandra Gere desvela que en su casa con Richard Gere se habla español y recuerda cómo cuando empezaron a salir el actor hablaba "español mexicano".

Alejandra Gere

Alejandra Gere ha revelado en esta entrevista a la revista 'Elle' en qué idioma habla con Richard Gere en su casa. "Solo se habla español", destaca la empresaria, que explica que el actor "habla español, pero le da un poco de vergüenza". "Todo es gracioso y es ridículo, porque mi español en muy malo", reconoce Richard Gere mientras su mujer afirma que "una palabra que dice mucho es 'funny' en español" y recuerda que cuando empezaron a salir tenía un español "mexicano". El conocido actor explica que sus hijos le "corrigen todo el tiempo" y su mujer le gritaba que "no es carro, es coche".

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