Alejandra Gere publica imágenes inéditas con Ricard Gere y sus hijas por San Valentín

Alejandra Gere y Richard Gere suelen compartir pocas imágenes personales, pero en esta ocasión han abierto el álbum familiar, no solo por San Valentín sino también por el 46 cumpleaños de la empresaria.

Richard Gere y Alejandra Gere han compartido sus románticas imágenes en San Valentín. "Normalmente, suelen compartir imágenes a cuenta gotas, pero en esta ocasión han abierto el álbum familiar", destaca Tatiana Arús, que detalla que "no solo han celebrado San Valentín sino también el 46 cumpleaños de Alejandra".

Por otro lado, Tatiana Arús también enseña el vídeo protagonizado por Dwayne Johnson 'The Rock' en el que ha recibido una sorpresa por parte de sus dos hijas, que se presentaron en su trabajo para abrazar a su padre.

Richard Gere, fotógrafo de su mujer

Mientras Alejandra Gere hablaba con las reporteras en este vídeo de los Elle Future 2025, Richard Gere se convirtió en el fotógrafo de todas, haciéndoles fotos y pidiéndoles que posasen. "Es divertidísimo", afirmaba Alejandra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.