Ahora

San Valentín

Alejandra Gere publica imágenes inéditas con Ricard Gere y sus hijas por San Valentín

Alejandra Gere y Richard Gere suelen compartir pocas imágenes personales, pero en esta ocasión han abierto el álbum familiar, no solo por San Valentín sino también por el 46 cumpleaños de la empresaria.

Alejandra Gere publica imágenes inéditas con Ricard Gere y sus hijas por San Valentín

Richard Gere y Alejandra Gere han compartido sus románticas imágenes en San Valentín. "Normalmente, suelen compartir imágenes a cuenta gotas, pero en esta ocasión han abierto el álbum familiar", destaca Tatiana Arús, que detalla que "no solo han celebrado San Valentín sino también el 46 cumpleaños de Alejandra".

Por otro lado, Tatiana Arús también enseña el vídeo protagonizado por Dwayne Johnson 'The Rock' en el que ha recibido una sorpresa por parte de sus dos hijas, que se presentaron en su trabajo para abrazar a su padre.

Richard Gere, fotógrafo de su mujer

Mientras Alejandra Gere hablaba con las reporteras en este vídeo de los Elle Future 2025, Richard Gere se convirtió en el fotógrafo de todas, haciéndoles fotos y pidiéndoles que posasen. "Es divertidísimo", afirmaba Alejandra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  2. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  3. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el de Junts en el aire
  4. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones
  5. Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz
  6. Un nuevo anuncio en materia de vivienda sin un horizonte claro: la nueva propuesta de Sánchez se suma a un largo historial sin éxito