"Vamos con Carlo Costanzia, que ha dejado perplejo al reportero con un extraña actitud", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el vídeo viral de la expareja de Mar Flores en plena calle. "No puedo ponerme a correr, que me duelen las piernas", explica el italiano al reportero, al que deja sorprendido cuando, de golpe, comienza a correr al ser preguntado por Terelu Campos. Y es que la Campos es la madre de la novia de su hijo Carlo, Alejandra Rubio.

"¿Qué haces?", pregunta alucinado el reportero a Carlo Costanzia, que le 'vacila' por su vestimenta: "¿Cómo puedes trabajar con las chanclas?, no es profesional, ponte algo para correr, si me pongo a correr, ¿cómo vas a hacer?". "Yo puedo con esto y con más", afirma tajante el reportero, que le pregunta también por su expareja, Mar Flores. "Que todo el mundo sea feliz y coma perdices", responde el italiano, que al ser preguntado sobre a dónde va caminando sin rumbo, responde: "Me estoy dando una vuelta".