Tras las imágenes que confirmaban que la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores habían comenzado un romance, Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia la reacción de Carlo Costanzia cuando los reporteros le dicen que Alejandra Rubio ha sido vista comprando hasta tres test de embarazo en una farmacia.

Aunque la hija de Terelu no ha querido pronunciarse, su novio sí ha decido hablar con los reporteros que le han preguntado en la calle. "No sé qué decir, la verdad", ha afirmado el hijo de Mar Flores, al que la sorpresa de los test de embarazo, como se puede ver en el vídeo, no le hace ninguna gracia. "Me tenéis el cuerpo...", ha destacado el joven.

Desde el plató de Aruser@s no pueden evitar reírse con la reacción de Carlo Costanzia. "Con su expresividad habitual...", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Angie Cárdenas reflexiona, entre risas: "Levantarse con la sorpresa de que va a ser padre puede ser la bomba".